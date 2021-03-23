Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta, Sahil Güvenlik botuyla sevk edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bugün feribot seferi yapılamadığı için kalp krizi geçiren Melike Önsal'ın (53) yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik Botuna alınan hasta, dev dalgalar arasındaki zorlu yolculuğun ardından anakaraya ulaştırıldı.

Sahil Güvenlik Botuyla Gökçeada'dan Kabatepe Limanı'na getirilen Melike Önsal, ambulansa alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, anjiyonun ardından kroner yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hasta Melike Önsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Botuyla sevk edilen hastaya refakat eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada'da yaşamanın zorluklarını hava muhalefetinin olduğu dönemlerde çok fazlasıyla yaşıyoruz. Bugün Gökçeada'mızda kalp krizi geçiren bir vatandaşımızın sevkini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bot ile bu kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür acil vakalarda Gökçeada'da devletin bütün imkanlarını sunan başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanımıza, Sahil Güvenlik çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

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HABER: Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), -