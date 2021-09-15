Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ATO Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi tarafından 34. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Öğretmenevi'nde düzenlene etkinliğe ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ATO Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, ATO yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda esnaf katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardında başlayan etkinlikte Eğitimci Yazar Mustafa Güçlü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Ahiliğin anlam ve önemini belirten konuş yaptı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve tiyatro gösterisinin ardından etkinlik Gölbaşı Seğmen ekibinin gösterisi ile devam etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ahilik çok önemli. Keşke biz bugün Ahiliği yaşıyor olsaydık. Ahilik, ekonomik, kültür ve ahlaki olarak ne varsa bize öğretti. O dönemden bugüne belki istediğimiz anlamda Ahiliği taşıyamadık ama inanıyorum ki Ankara Ticaret Odası bu işte öncülük edecek, tabi ki bu ülkede bu işe öncülük edecek başka kurumlar da var ama biz Ahiliği yaşamak istiyoruz." dedi.

Ankara'da 5 ürünün coğrafi işaret tescilini aldıklarını belirten Baran, "Bunlar Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara tavası, Ankara Erkeç pastırması ve Çamlıdere höşmerim tatlısı. Burada tanıtımını izlediğiniz andezit taşı için de müracaat yaptık. İnşallah kısa zamanda böyle bir etkinlikte tescilini aldığımız andezit taşı ile ilgili olarak bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise "Bu yıl Ahi Evran yılı. Ahilik hepimizin yaşamının temel değeri ve felsefesi olması gereken en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ahilik bir yaşama felsefesidir. Ahi aynı zamanda dertli insan demek bence, iyilikte dertlenen, komşusuna dertlenen, işini iyi yapmak için dertlenen ve işini iyi yaparken iyi duruş sergilemek için dertlenen insan demektir." diye konuştu.

ATO Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardında plaket takdimi ve ATO Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi tarafından hazırlanan andezit taşı sergisinin gezilmesi ile etkinlik sona erdi.