Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'ndaki Baca Yangını Korkuttu

Gölpazarı'ndaki Baca Yangını Korkuttu

30 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir fırının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Gölpazarı'ndaki Baca Yangını Korkuttu, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir fırının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Gölpazarı Orta Mahalle Ankara Caddesi üzerinde sabahın ilk ışıklarında meydana geldi. Harun Fidan tarafından işletilen belediyeye ait fırının çatıda bulunan bacasında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen 110 ekiplerini arayarak bildirdi. İtfaiyeye ekipleri yangını kısa zamanda söndürdü. Yangında çatıda maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Orta Mahalle, Bilecik, Gölpazarı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Yaşındaki Kız Çocuğu Minibüste Annesinin Kucağında Öldü Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölpazarı'ndaki Baca Yangını Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]