Gömeç Belediye Başkanı Mehmet Himam'dan, Turgay Erdem'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçedeki yol yapım çalışmalarına destek veren Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz ay Gömeç Belediyesi'nin destek taleplerini olumlu karşılayan Nilüfer Belediyesi ilçedeki ova, sahil yolları ve zeytinliklere ulaşımın sağlandığı alanlarda 15 gün süren yol yapım çalışmalarına destek verdi. Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ilçeye iş makinesi ve personel göndererek yol yapım çalışmalarının tamamlanmasına destek veren Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkan Turgay Erdem'e duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür eden Himam, " Türkiye'ye örnek olan projeleri birçok yerel yönetime ilham veren Nilüfer Belediyesi'nin destekleri maddi ve manevi anlamda bizim için çok değerli" dedi. Başkan Turgay Erdem de Himam ve ekibine nezaket ziyaretleri için teşekkür etti. Erdem "Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ve gelişmekte olan turizmi ile Balıkesir'in güzel ilçesi Gömeç'i kardeş belediyemiz olarak görüyoruz. Gömeç Belediyesi ile olan ilişkilerimizi tarımsal projeler, kırsal kalkınma ve turizm alanlarında daha sıkı iş birlikleri ile sürdürmek isteriz" diye konuştu. - BURSA