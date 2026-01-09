Goretti Fırtınası Fransa'da Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Fransa'da etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 320 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Ülke genelinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı tamamen çözülemedi.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, yerel saatle 12.00 itibarıyla elektrik kesintisi yaşamaya devam eden hane sayısını 320 bin olarak güncelledi.

Eure Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Eure vilayeti genelinde 14 bin abonenin telefon hattı kesildi.

Gece saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesindeki Gatteville köyünde 213 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını açıklamıştı.