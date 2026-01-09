Goretti Fırtınası Fransa'da Elektrik Kesintisine Yol Açtı - Son Dakika
Goretti Fırtınası Fransa'da Elektrik Kesintisine Yol Açtı

09.01.2026 17:19
Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 320 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Fransa'da etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 320 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Ülke genelinde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı tamamen çözülemedi.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, yerel saatle 12.00 itibarıyla elektrik kesintisi yaşamaya devam eden hane sayısını 320 bin olarak güncelledi.

Eure Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Eure vilayeti genelinde 14 bin abonenin telefon hattı kesildi.

Gece saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyinde Normandiya bölgesindeki Gatteville köyünde 213 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
