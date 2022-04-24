Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu - Son Dakika
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Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu

24.04.2022 08:57

Fatih'te aranan şüpheliyi yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru Zafer Mat Balat kafasına atılan bir cisimle nedeniyle dengesini kaybedip ikinci katın merdivenlerinden düştü. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak'ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, polis memuru Zafer Mat Balat'ta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te görev sırasında şehit olan polis memuru ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zafer Mat, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan şüpheli bir şahsın yakalama çalışması esnasında şüpheli şahsın attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralanmıştır. Yaralanan polis memuru Zafer Mat ivedi bir şekilde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.02.10.1995 yılında göreve başlamış olan Zafer Mat, 07.12.1974 doğumlu olup evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Şehidimizin cenazesi Pazar günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 12.30 'ta yapılacak töreninin ardından memleketi Yozgat İline uğurlanacak olup 25.04.2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü Mezarlığına defnedilecektir."

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Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Polis Memuru, Balat, Fatih, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu - Son Dakika
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