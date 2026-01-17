Göztepe\'de Antunes Sakatlandı

Göztepe'nin geçtiğimiz haftalarda kadrosuna dahil ettiği İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'in, antrenman sırasında sakatlandığı öğrenildi.

Göztepe, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'in sakatlanmasıyla sarsıldı. Servette takımından transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlandığı bildirildi. Antunes'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı formayla Söke 1970 SK ve CSKA 1948 ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında görev alan Antunes, Söke 1970 karşısında da 1 gol kaydetmişti.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor maçında Alexis Antunes'i 11'de görev vermeyi planlarken, yaşanan sakatlık sonrası İsviçreli futbolcunun yerine Olaitan veya Efkan'ı değerlendirmesi bekleniyor. - İZMİR