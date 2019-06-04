Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Olcay Şahan atağı
Son Dakika Spor Haber

Göztepe'den Olcay Şahan atağı

21 dakika önce

- Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor.

Göztepe'den Olcay Şahan atağı, System.String[]
- Transfer sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe, yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor. Medipol Başakşehir'den Demba Ba, Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic, Trabzonspor'dan Hugo Rodallega, Beşiktaş'tan Gökhan Töre, Perth Glory'den Jason Davidson gibi isimlerle temasa geçen Göztepe'nin deneyimli oyuncu Olcay Şahan için de girişimlere başladığı iddia edildi. Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavilelerle yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusunu teknik direktör Tamer Tuna'nın çok istediği vurgulandı. 
Olcay'la 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın Olcay'ın transfer edilmesi konusunda Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği vurgulandı. Olcay için birçok Süper Lig kulübünün de teklifler götürdüğü öne sürüldü. Almanya'nın Diusburg kulübünde futbola başlayan gurbetçi futbolcu, Kaiserslautern forması giydikten sonra 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4 buçuk sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 1 şampiyonluk yaşadı, milli takıma kadar yükseldi. Trabzonspor'a 2016-2017 sezonun devre arasında transfer olan Olcay, geçen sene 19 lig maçında oynadı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:24 Kaynak: DHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brahimi'nin istekleri Galatasaray'ı şoke etti Yasin Öztekin, Galatasaray'a dava açtı Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması Fenerbahçe'den ayrılan Neustadter'in yeni takımı belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Olcay Şahan atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]