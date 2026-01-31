Göztepe, Karagümrük'ü Yendi - Son Dakika
Göztepe, Karagümrük'ü Yendi

31.01.2026 23:09
Göztepe, Süper Lig'deki 20. haftada Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Teknik direktörler maçı değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Göztepe evinde geriye düştüğü maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Fatih Karagümrük, Serginho ile öne geçerken Olaitan attığı golle Göztepe'ye beraberliği getirdi. Göztepe'de Janderson 45+1'inci dakikada attığı golle sonucu belirledi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov zor bir maçı kazandıklarını dile getirdi. Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Beklediğim gibi çok zor mücadele geçti ama sonuç olarak yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. Her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı maçın zor olacağını iyi bir şekilde anlatamamış olabilirim. Biz geçen yıl 4 puanla Avrupa'ya gidemedik. Bu 4 puanı küme düşen Hatayspor'a karşı kaybetmiştik. Zor maç geçti. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Fakat bir an önce kendi futbolumuza dönmemiz gerekiyor. Rakibin net fırsatları oldu. Daha önce fırsatları vermiyorduk. Hırs ve organizasyon anlamında eksiklik yaşıyoruz. Defansif organizasyonumuza geri dönmeliyiz, enerjimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu noktalarda eksik kaldık. Maça yüksek enerjiyle başlayamadık. Rakip daha iyiydi ardından enerjimiz yükseldi. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'YENİ TRANSFERLER DAHA İYİ OLACAK'

Yeni transferlerin durumunu değerlendiren Stanimir Stoilov, "Antunes'in sakatlığı var, çok üzgünüz kendisini göremedik. Ancak haftaya kadar iyileşecek. Jeh ve Guilherme Luiz en iyisini vermeye çalışıyor. Janderson ve Olaitan goller atmaya başladı. Rekabet ortamı böyle bir şey. Oyuncuların maksimum seviyeye ulaşması için rekabet oluşması gerekiyor. Bu rekabet başarı için gerekli. Janderson ve Olaitan daha fazla şey göstermeliler. İkisinin de potansiyelleri çok daha fazla. Yenilerin forma yarışında ilerlemelerini ve her şeylerini vermelerini bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Stoilov maçta sakatlanan sağ kanat Arda Okan ve kaptan İsmail Köybaşı'nın durumları hakkında da bilgiler verdi. Stoilov, "Arda sahanın içerisinde bir sakatlık yaşadı. Bileğinin döndüğünü hissetti. Yarın kontroller yapılacak. Doktorun görüşünü dinleyeceğiz. Maçta kadroda olmayan kaptanımız İsmail'in ise antrenmanda yaşadığı sakatlık oldu. Doktorumuz yaptığı ilk kontrol olumlu değildi. İkinci ve üçüncü kontrolü yapacak. İlk kontrollere bakıldığında İsmail minimum birkaç ay futboldan uzak kalacak. İsmail kulübümüz için çok önemli, oyuncular için ve benim için hatta herkesi için çok değerli. Hem sahada hem saha dışında gerçek bir kaptan. İsmail'in Göztepe'de geleceği çok parlak, kendisi çok iyi bir örnek" ifadelerini kullandı.

ALEKSANDAR STANOJEVIC: BİTİRİCİLİĞE ÇÖZÜM BULMALIYIZ

İkinci yarıda önemli pozisyonlar bulduklarını belirten Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Stanojevic, "46'ncı dakikada yediğimiz ikinci gol gerçekten işimizi zorlaştırdı, geri dönüşümüzü zorlaştırdı. İkinci yarıda net şanslar bulduk ve bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Problemleri çözmek için değişikliklere ihtiyacımız var. Daha bitirici olmalıyız, bunu çözebileceğimize inanıyorum. İyi şanslar da yakaladık. Son maçlarda şanlar yakalayamamıştık. Önümüzdeki gelecekte çözümler arayacağız ve inanıyorum yüzde 100 çözüm bulacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Göztepe, Karagümrük'ü Yendi

