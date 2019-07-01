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Göztepe omurgayı korudu

11 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de transferde Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'i renklerine dahil eden Göztepe, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı ilk 11'deki futbolcularını takımda tuttu.

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SPOR Toto Süper Lig'de transferde Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'i renklerine dahil eden Göztepe, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı ilk 11'deki futbolcularını takımda tuttu. Geçen sezon son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde edip Süper Lig'e tutunan Göztepe'de son haftalarda takımın bankoları olan kaleci Beto, sağ bek Gassama, stoperler Titi, Reis, sol bek Berkan, orta saha oyuncuları Poko, Alpaslan, Castro ile hücumcular Deniz, Halil, Serdar ve Jerome, 2019-2020 sezonunda da İzmir temsilcisinde kalmayı garantiledi.
Geçen sezon kadro istikrarını bozmadan kümede kalma savaşını kazanan Göztepe'de Tuna'nın kesinlikle iskeleti değiştirmek istemediği ve nokta transferlerle kadronun güçlendirilmesini istediği vurgulandı. Geçen sene son haftalarda oyuncularının mücadelesinden memnun kalan genç teknik adamın, sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen kanat Yasin Öztekin'le de yola devam edilmesi için yönetime rapor verdiği bildirildi. İlk olarak Tayfur'la vedalaşan Göztepe'de sözleşmeleri biten Agbenyenu, Kadu, Gouffran ve Traore takımdan ayrıldı. Tuna, Ghilas, Grillo ve Borges'i ise kadroda düşünmüyor. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
Tamer Tuna, Hatayspor, Spor
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