Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu - Son Dakika

Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu

19.05.2021 10:53
Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu, System.String[]

Antalya'da evden ayrıldıktan sonra en son görüştüğü komşusuna 'Annem beni nişanladı' diyerek ortadan kaybolan bedensel ve zihinsel engelli Aleyna Şafak, bir gün sonra bulundu.

Antalya'da evden ayrıldıktan sonra en son görüştüğü komşusuna 'Annem beni nişanladı' diyerek ortadan kaybolan bedensel ve zihinsel engelli Aleyna Şafak, bir gün sonra bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Yıldırım, zihinsel ve bedensel engeli bulunan kızı 20 yaşındaki Aleyna Şafak'ı dün sabah uyandığında yatağında bulamadı. Kızının kimliğini de yanına aldığını anlayan Yıldırım, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu, sokak sokakta kızını aramaya başladı. Kızının kaybolmasıyla gözyaşlarına boğulan anne, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşarak vatandaşlardan yardım istedi.

"Herkese kanan bir çocuk"

Aleyna'nın 3-4 gündür davranış şekillerinin farklılık gösterdiğini belirten Aysel Yıldırım, daha önce de kızının kaçma girişimleri yaptığını ancak kısa sürede bulduklarını söyledi. Kızının bedensel ve zihinsel engeli olduğundan bahseden Yıldırım, "Sabahleyin kalktığımda yatağına baktım ama bulamadım. Evden kaçtığını anladım. Kimliğine yanına almış. Herkese kanan bir çocuk. Ele avuca gelmeyen bir çocuktu Aleyna. Dışarıda her şeyi daha farklı görebilir. Tamam ben anne olarak yetişmeye çalışıyorum ama olduğu zaman her şeyi alıp yaparsın ama olmayınca da yapamıyorsun. Baba da yok, ben de çalışamıyorum" dedi.

"Annem beni nişanladı, kemerimi bağlasana"

Kızının evlenmeye, gelinlik giymeye özenen bir çocuk olduğunu da ifade eden Yıldırım, "Bundan dolayı kandırılıp biriyle gitmiş olabilir. En son dün komşuma, 'Annem beni nişanladı, kemerimi sen bağlar mısın' deyip, parmağında yüzük göstermiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben Aleyna'nın neyini evlendireyim. Çünkü normal bir çocuk değil" diye konuştu.

"Annesinden başka kimse ona annelik yapamaz"

Kızına da seslenen Yıldırım, "Onu çok sevdiğimi bilsin. Aleyna'sız yaşayamayacağımı bilsin. O benim ilk göz ağrım. Evine dönsün. Annesinden başka kimse ona annelik, babalık yapamaz. Gören, duyan Allah rızası için bana ulaşsınlar. Kolunda sevgi izi var" diyerek gözyaşı döktü.

Gözyaşlarının ardından bulundu

Annenin bu gözyaşlarının bir gün sonrası ise Aleyna bulundu. Mutlu haberi alan anne Yıldırım'ın kızına kavuşmak için yanına gittiği öğrenildi. - ANTALYA

Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu
Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu
Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu
Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu
Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu
Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu

İhlas Haber Ajansı, Engelli, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
11:05 Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
10:48 "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu
10:44 ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
10:34 Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı
10:07 Cumhuriyete giden yol, o gün açıldı! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
09:57 Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir
Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı         
11:21
Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı         
11:16
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 11:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement