Gözyaşları arasında aradığı kızına bir gün sonra kavuştu - Son Dakika

Antalya'da evden ayrıldıktan sonra en son görüştüğü komşusuna 'Annem beni nişanladı' diyerek ortadan kaybolan bedensel ve zihinsel engelli Aleyna Şafak, bir gün sonra bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Yıldırım, zihinsel ve bedensel engeli bulunan kızı 20 yaşındaki Aleyna Şafak'ı dün sabah uyandığında yatağında bulamadı. Kızının kimliğini de yanına aldığını anlayan Yıldırım, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu, sokak sokakta kızını aramaya başladı. Kızının kaybolmasıyla gözyaşlarına boğulan anne, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşarak vatandaşlardan yardım istedi.

"Herkese kanan bir çocuk"

Aleyna'nın 3-4 gündür davranış şekillerinin farklılık gösterdiğini belirten Aysel Yıldırım, daha önce de kızının kaçma girişimleri yaptığını ancak kısa sürede bulduklarını söyledi. Kızının bedensel ve zihinsel engeli olduğundan bahseden Yıldırım, "Sabahleyin kalktığımda yatağına baktım ama bulamadım. Evden kaçtığını anladım. Kimliğine yanına almış. Herkese kanan bir çocuk. Ele avuca gelmeyen bir çocuktu Aleyna. Dışarıda her şeyi daha farklı görebilir. Tamam ben anne olarak yetişmeye çalışıyorum ama olduğu zaman her şeyi alıp yaparsın ama olmayınca da yapamıyorsun. Baba da yok, ben de çalışamıyorum" dedi.

"Annem beni nişanladı, kemerimi bağlasana"

Kızının evlenmeye, gelinlik giymeye özenen bir çocuk olduğunu da ifade eden Yıldırım, "Bundan dolayı kandırılıp biriyle gitmiş olabilir. En son dün komşuma, 'Annem beni nişanladı, kemerimi sen bağlar mısın' deyip, parmağında yüzük göstermiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben Aleyna'nın neyini evlendireyim. Çünkü normal bir çocuk değil" diye konuştu.

"Annesinden başka kimse ona annelik yapamaz"

Kızına da seslenen Yıldırım, "Onu çok sevdiğimi bilsin. Aleyna'sız yaşayamayacağımı bilsin. O benim ilk göz ağrım. Evine dönsün. Annesinden başka kimse ona annelik, babalık yapamaz. Gören, duyan Allah rızası için bana ulaşsınlar. Kolunda sevgi izi var" diyerek gözyaşı döktü.

Gözyaşlarının ardından bulundu

Annenin bu gözyaşlarının bir gün sonrası ise Aleyna bulundu. Mutlu haberi alan anne Yıldırım'ın kızına kavuşmak için yanına gittiği öğrenildi. - ANTALYA