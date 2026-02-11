Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gram Altın Yükselişe Geçti

11.02.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gram altın, güne 7.097 liradan başladı. Piyasalarda ABD verileri yakından takip ediliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 97 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 7 bin 58 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7 bin 97 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 20 liradan satılıyor.

ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de tüketici talebindeki zayıflamaya işaret eden veriler, iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı birlikte değerlendirildiğinde, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine daha erken başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken nisan toplantısında erken bir gevşeme adımıyla karşılaşma ihtimalleri masaya geldi.

Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatında yükseliş eğilimi göze çarparken şu sıralarda ons altın önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 60 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:04
Elon Musk “suç ortağı“ demişti Utanç dosyasından çıkan isim olay
Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay
10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:52
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:40:17. #7.11#
SON DAKİKA: Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.