İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu"
31.10.2020 09:31
İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186'ya yükseldi.
-İHA-
Son Dakika Ermenistan son çareyi mahkumlarda buldu! Tutuklular bırakılarak cepheye gönderiliyor Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı Sığacık'ta boğulan tekerlekli sandalyeli yaşlı kadının bulunma anları kamerada Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti