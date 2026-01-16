Grönland Sakinleri Trump'ın Açıklamalarından Rahatsız

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın sakinlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "adayı bir şekilde alacakları" yönündeki açıklamalarından rahatsız oldukları gözlendi.

AA, Grönland'ın başkenti Nuuk kentinde, ada sakinlerine Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin düşüncelerini sordu.

İsimlerini paylaşmak istemeyen ada sakinlerinden bir kadın, Trump'ın adaya ilgisini eleştirerek, "Başka bir ülkeyi ele geçirmeye çalışmak yerine kendi halkına, onların sağlık hizmetlerine ve yaşam koşullarına odaklanmalı ve bunlarla ilgilenmeli." dedi.

Grönlandlı kadın, Danimarka aracılığıyla sahip oldukları güvenlikten memnun olduğunu belirterek, adanın "doğru yönde ilerlediğini" ve gelecekte bağımsız da olabileceklerini söyledi.

Genç bir erkek de Trump'ın Grönland açıklamalarından hoşlanmadığını dile getirerek, "Grönland'daki bu huzurlu hayatı seviyorum. Bence eğer (Trump) satın alırsa her şeyi mahvedecek ya da bence bu olursa ekonomi çökecek." dedi.

Adanın kendi haline bırakılmasını istediğini aktaran genç adam, "Danimarka bize çok yardımcı oluyor, bu yüzden ben Danimarka'yı tercih ederim." diye konuştu.

Bir diğer ada sakini adam da durumun "çok karışık" olduğunu kaydederek, "Görüşleri her seferinde değişen kişilerle işbirliği yapmakla ilgilenmiyoruz." yorumunu yaptı.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.