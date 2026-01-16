Grönland Sakinleri Trump'ın Açıklamalarından Rahatsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Grönland Sakinleri Trump'ın Açıklamalarından Rahatsız

16.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grönlandlılar, Trump'ın adayı alma niyetine karşı çıkarak Danimarka'ya bağlı kalmak istediklerini belirtti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın sakinlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "adayı bir şekilde alacakları" yönündeki açıklamalarından rahatsız oldukları gözlendi.

AA, Grönland'ın başkenti Nuuk kentinde, ada sakinlerine Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin düşüncelerini sordu.

İsimlerini paylaşmak istemeyen ada sakinlerinden bir kadın, Trump'ın adaya ilgisini eleştirerek, "Başka bir ülkeyi ele geçirmeye çalışmak yerine kendi halkına, onların sağlık hizmetlerine ve yaşam koşullarına odaklanmalı ve bunlarla ilgilenmeli." dedi.

Grönlandlı kadın, Danimarka aracılığıyla sahip oldukları güvenlikten memnun olduğunu belirterek, adanın "doğru yönde ilerlediğini" ve gelecekte bağımsız da olabileceklerini söyledi.

Genç bir erkek de Trump'ın Grönland açıklamalarından hoşlanmadığını dile getirerek, "Grönland'daki bu huzurlu hayatı seviyorum. Bence eğer (Trump) satın alırsa her şeyi mahvedecek ya da bence bu olursa ekonomi çökecek." dedi.

Adanın kendi haline bırakılmasını istediğini aktaran genç adam, "Danimarka bize çok yardımcı oluyor, bu yüzden ben Danimarka'yı tercih ederim." diye konuştu.

Bir diğer ada sakini adam da durumun "çok karışık" olduğunu kaydederek, "Görüşleri her seferinde değişen kişilerle işbirliği yapmakla ilgilenmiyoruz." yorumunu yaptı.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dış Politika, Danimarka, Grönland, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grönland Sakinleri Trump'ın Açıklamalarından Rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:48:02. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland Sakinleri Trump'ın Açıklamalarından Rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.