GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı

Murtaza :

Ne oldu sen göstermedin diye burak belhanda o golleri atmamışmı oldu sen siteden silince 59 öncesi şampiyonluk yok mu oldu koca koca adamlar küçücük çocuk zekası ile iş yapıyorlar gerçi o çocuklara hakaret olur 5 yaşında çocuk bunlardan akıllıdır