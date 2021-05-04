GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
04.05.2021 16:35
Geçtiğimiz haftalarda Younes Belhanda'nın gollerine sansür uygulayan GS TV'nin yeni hedefi Burak Yılmaz oldu. Geçmişten Günümüze Derbiler programında, yıldız golcünün 4 Ocak 2015'te oynanan Beşiktaş derbisinde, siyah-beyazlı takıma attığı gol kesildi. Sarı-kırmızılı kulübün, eski futbolcularına karşı olan bu tutumu ise sosyal medyada futbolseverler tarafından tepki çekti.
Galatasaray'ın eski futbolcularına karşı olan tutumu tepki çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kulüpten gönderilen Belhanda'nın hat-trick yaptığı Gençlerbirliği maçında Faslı oyuncunun gollerini vermeyen GS TV'nin, bu kez hedefindeki isim Burak Yılmaz oldu. Sarı-Kırmızılılar, derbilerle ilgili yapılan programda Burak'ın gollerini kesti.
BEŞİKTAŞ'A ATMIŞTI
Geçmişten Günümüze Derbiler programında 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş-Galatasaray maçında Burak Yılmaz'ın siyah beyazlılara attığı gol kesildi. Sarı-Kırmızılı forma ile şampiyonluklar yaşayıp, kulübe para kazandırarak ayrılan Burak'a karşı alınan bu tavır tepki çekti.
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