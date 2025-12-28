Guatemala'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Guatemala'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti

28.12.2025 00:16
Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Guatemala'da bir otobüsün yoldan çıkarak derin bir vadiye devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen kazada, şehirlerarası seferde olan otobüs yoldan çıkarak derin bir vadiye devrildi. Kazada, 15 kişi yaşamını yitirirken, en az 15 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kazadan etkilenenlere yardımcı olmak için gerekli her şeyin yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Guatemala, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Kaza

