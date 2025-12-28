Guatemala\'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti

Guatemala'da bir otobüsün yoldan çıkarak derin bir vadiye devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen kazada, şehirlerarası seferde olan otobüs yoldan çıkarak derin bir vadiye devrildi. Kazada, 15 kişi yaşamını yitirirken, en az 15 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kazadan etkilenenlere yardımcı olmak için gerekli her şeyin yapılacağını belirtti.