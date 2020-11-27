Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik - Son Dakika

Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik

27.11.2020 12:40

- Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak'ta oynadığı üç karşılaşmadan da galip VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti, "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok mutluyuz. Farklı bir formatta oynadığımız için başta düşünceliydik.

- Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik

İSTANBUL - 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak'ta oynadığı üç karşılaşmadan da galip VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti, "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok mutluyuz. Farklı bir formatta oynadığımız için başta düşünceliydik. Ama takım olarak bu zorlukla iyi baş ettik ve üç maçımızı da kazandık" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni dört kez namağlup olarak kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak'ta oynadığı üç maçı da kazanarak, grup aşamasına üçte üçle başladı. LKS Commercecon Lodz ve ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0'la geçen sarı-siyahlılar, son maçında VC Maritza Plovdiv'i 3-1 yendi. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "İlk olarak yeniden burada olduğumuz, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok mutluyuz. Farklı bir formatta oynadığımız için başta düşünceliydik. Ama takım olarak bu zorlukla iyi baş ettik ve üç maçımızı da kazandık. Geçen sezonki gibi bu sezon da öz güvenli bir şekilde maçlarımıza çıkıyoruz. Takım olarak aynı motivasyonla oynuyoruz. Biz güçlü bir takımız ve maçların her anında bu gücü gösterdik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık" diye konuştu.

Melis Gürkaynak: "Günden güne yükselen grafiğimiz var"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak da duygularını şu sözlerle aktardı:

"Geçen sezon yarı finale çıktığımız turnuva iptal edilmişti. O yüzden bu sezon farklı bir motivasyonla maçlara çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi farklı bir formatta oynanıyor. Burada üst üste üç maç oynadık. Üç maçta da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Günden güne yükselen bir grafikle maçlarımızı kazandık. Bu bizim için önemliydi. Birinci ayaktaki üç maçımızı da kazandığımız için mutluyuz. Şimdi ligde Galatasaray'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız."

Maja Ognjenovic: "Son maç bitene kadar iyi motive olduk"

Maritza Plovdiv maçının en değerli oyuncusu seçilen VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic ise, "Bu sezon herkes için tuhaf bir sezon oluyor. Tüm dünya için değişik bir yıl geçiyor. Bu yüzden her zamanki gibi normal ve alışılagelmiş bir sezon yaşamıyoruz. Takım olarak ilk maçın başından son maç bitine kadar iyi motive olduk. Türkiye Ligi'nde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptık. İki kulvarda da iyi bir noktadayız. Grup maçlarımızda çok iyi mücadele ettik ve üç rakibimizi de kaliteli oyunlarla yendik. Şimdi takım olarak Türkiye Ligi'ne odaklanacağız. Önümüzde Galalatasaray'la oynayacağımız önemli bir maçımız var. Aralık ayında da önemli maçlara çıkacağız. En büyük dileğim; bu sezonu başarılı ve sağlıklı bir şekilde bitirebilmek" ifadelerini kullandı.

Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik
Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik
Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik
Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik
Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Guidetti: Maçların her anında gücümüzü gösterdik - Son Dakika Spor


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