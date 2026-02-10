Gül'den Yobaz Anlayışa Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş'e yönelik aşağılayıcı, nefret içeren, dışlayıcı ifadeleri ve tutumları gördük. Bu anlayış çağ dışı, gerici, yobaz anlayıştır. Bu yobaz anlayışı kınıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Sultan 2. Abdülhamid ile rock müziği sanatçısı, besteci ve oyuncu Cem Karaca'yı andı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ettiğini hatırlatan Ekmen, benzeri istifaların siyasete güveni zedelediğini söyledi. Ekmen, siyasi partiler ile seçim kanunlarının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Mardin ve Batman'da gerçekleştirdiği ziyaretleri anlatan Ekmen, bölgedeki vatandaşların Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Nüfusun yaşlandığını vurgulayan Ekmen, ekonomik kaygılar dolayısıyla gençlerin evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Araç muayene istasyonlarını işleten şirketin kredi kartıyla ödemelerden komisyon aldığını dile getiren Çömez, şirkete bazı vergi indirimleri yapıldığını savundu. Çömez, "Bir şirkete yetkinin tamamını vermişsiniz. Hesap soran yok, denetleyen yok." diye konuştu.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çömez, "Bu dosyanın detaylarındaki belgelerde Türkiye'deki kız çocuklarının ABD'ye kaçırıldığına yönelik iddialar var." ifadesini kullandı.

Partisinin bu konuda Meclis'e araştırma önergesi sunduğunu bildiren Çömez, Epstein'in uçağının bazı dönemlerde Türkiye'ye geldiğini öne sürdü.

"Koltuk hesabı yapmadık, dünyevi ikbal peşinde koşmadık"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsattı.

Duruşlarının binlerce yıllık devlet aklının ifadesi olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Koltuk hesabı yapmadık, dünyevi ikbal peşinde koşmadık. Hain oyunlara gelmedik. Çileyle yoğrulduk, zorlukla sınandık ama milli birliğimizin testisini asla çatlatmadık. Türk milletinin şerefi ve istikbali uğruna bazen payımıza beyaz kefenler düştü ama 'vatan' dedik vazgeçmedik. Başımızı bir gün olsun namerde eğmedik. Alnımız ak, başımız diktir. Bu kutlu hareketin mazisinde tek bir leke, tek bir utanç yoktur."

MHP'nin vatanın son kalesi olduğuna işaret eden Kılıç, Türk'ün bulunduğu her yerde olacaklarını belirtti.

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tuzakları yerle yeksan ettiğini, herkesin sustuğu yerde konuştuğunu ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Suriye'de ve bölgede müzakereci akılla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Dış politikada savrulma yaşandığını öne süren Temelli, rasyonel dış politika üretilemediğini savundu.

Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

"Zeydan Karalar'ın tahliyesi gecikmiştir ama olumludur"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ekonomi programının çalışmadığını dile getirdi.

Yıllık kira artış oranının yüzde 34 olduğunu, buna karşılık asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını aktaran Emir, iktidarın sürekli hedefleri ıskaladığını, enflasyon hedefinin de tutmayacağını savundu.

Emir, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi.

Bazı CHP'li belediye başkanlarının tutukluluğunun sürdüğünü hatırlatan Emir, "Cezalandırılan bizim belediye başkanlarımız, CHP'liler değil, vatandaşlardır. Milli irade, halk iradesi parmaklıklar arkasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yargılamaya karşı olmadıklarını belirten Emir, tutukluluk üzerinden siyasetin dizayn edilemeyeceğini kaydetti. Murat Emir, "Zeydan Karalar'ın tahliyesi gecikmiştir ama olumludur." dedi.

"Hakaretin ve küfrün siyasette yeri yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MHP'yle ittifak birlikteliğinin güçlü şekilde sürdüğünün altını çizen Gül, "Terörsüz Türkiye" hedefi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in sosyal medyadan yapılan paylaşımla hedef alındığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş'e yönelik aşağılayıcı, nefret içeren, dışlayıcı ifadeleri ve tutumları gördük. Bu anlayış çağ dışı, gerici, yobaz anlayıştır. Bu yobaz anlayışı kınıyoruz. 28 Şubat'ın kararları iptal edilmiştir, tekrar bu gerici zihniyeti hortlatmak isteyenlere milletimiz izin vermeyecektir. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yaptığı açıklama ve tutum da kıymete şayandır."

Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselinin değerli olduğunu ifade eden Gül, Bayraktar'ın sembol isimler arasında yer aldığını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılanları anlatan Gül, depremzedelerin evlerine kavuşana kadar çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Gül, son günlerde bir belediye başkanı üzerinden tartışmalar yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Siyaset adına birkaç gündür yaşadığımız bir tablo var. Her zaman siyasetin temiz dil kullanması lazım. Kaba, yaralayıcı dil, siyaset kurumuna yakışmayan dildir. Özellikle sorumluluk makamında olanların kullandığı ifadelerden dolayı gerçekten özür dilemesi lazım. Özür dilemek yerine adeta bu ifadeleri savunur mahiyetteki açıklamalar doğru değil. Siyasette eleştiri olur ama hakaretin ve küfrün yeri yok."