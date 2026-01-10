Güler ve Ebu Kasra\'dan Telefon Görüşmesi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, telefonda görüştü.
Millİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.
