Güler ve Zubi'nin Ankara Ziyareti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti" denildi.