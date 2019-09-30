Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "2020-2022 Yeni Ekonomi Programı"nı değerlendirdi.



2022 yılını da içine alan Türkiye ekonomisinin 3 yılık yol haritasını değerlendiren Başkan Gülsoy, yeni programın diğer programda olduğu gibi gerçekleri yansıttığını söylerken Dengeleme ve disiplin döneminin ardından "Değişim Başlıyor" adı verilen bu değişim programının Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında büyük önem arz edeceğinin altını çizdi.



Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi olduğunu söylenen Başkan Gülsoy, bu programla birlikte Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını belirtti.



Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktıklarını ve dengeleme ve disiplin dönemlerinde iyi bir yol kat edildiğini aktaran Başkan Gülsoy; "Gerek kur saldırıları gerekse dış politikada yaşadığımız sorunlar karşısında ülke ekonomisi üzerinde felaket senaryoları hazırlansa da hükümetimizin aldığı önlemler ve iş dünyasının devlete olan güvenciyle, işine olan bağlılığı bu senaryoların yaşanmasına izin vermedi. Ekonomide yapılan yeni reformlarla birlikte iş dünyası yeniden motive oldu ve yatırım odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam etti. Özellikle ihracatta Cumhuriyet döneminin rekoru kırılarak cari açıkla mücadelede önemli bir yol kat edildi. Yeni dönemde de cari açığın düşmesine katkı verecek projelere öncelik verilmesiyle bu mücadelede galip geleceğimize canı gönülden inanıyorum. 2019 yılında hayata geçirilmek üzere Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 53 eylemden 40'ının hayata geçirilmesi ve 13'ünde de ilerleme kaydedilmesi camiamız adına önemli iyileştirmeleri beraberinde getirmiştir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyasının lehine atılan emin adımlar, ülke olarak 2023 ekonomi hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bu manada sorunların doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğu yeni programı olumlu buluyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. Ülke olarak daima en iyiye ulaşma hususunda KTO olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ