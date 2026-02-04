Gümrükçü, ABD'de DiNanno ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile Washington'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı DiNanno ile Washington'da görüştü.

Görüşmede, uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alındı.

Diğer bir paylaşıma göre de Gümrükçü, Washington'da Atlantic Council tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iştirak etti.

Gümrükçü, Türkiye-ABD ilişkileri, NATO ve bölgesel meseleler hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.