Gümrükçü ve Baker Washington\'da Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Andy Baker ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

