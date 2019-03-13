Gümüşhacıköy'de "Gümüş Spor Kulübü" Kuruldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "Gümüş Spor Kulübü" kuruldu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde "Gümüş Spor Kulübü" kuruldu.



Gümüşhacıköy Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Gümüş Spor Kulübü" düzenlenen programla vatandaşlara tanıtıldı.



Gümüşhacıköy Öğretmenevinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, kurulan kulüple gençlerin sağlıklı şekilde yetişmelerini sağlamayı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.



Spor konusunda başarılı bir ilçe olduklarını belirten Arabacı, "Gençlerimiz ferdi başarılarını sergilerken takım olarak kulübümüz olmadığından Samsun, Ordu, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yaygın olan kulüpler başarılı sporcularımıza sahip çıkıyor. İl başarıları, grup başarıları, Türkiye dereceleri ve Avrupa dereceleri olan ilçemizin çocukları başka kulüplerin adına yarışıyor. Gümüşhacıköy'ün adı duyulmuyor. Mülki amir olarak buna seyirci kalmak istemediğimiz için Gümüş Spor Kulübünü." kurduk.



Gümüş Spor Kulübünün Onursal Başkanı olarak maddi ve manevi yardım yaparak çocuklara yeni hayaller ve gerçek bir dünya kurma icraatını başlattıklarını anlatan Arabacı, "Siz değerli yöneticilerim, sivil toplum örgüt temsilcilerimiz, oda başkanlarımız, okul yöneticilerimiz, muhtar ve muhtar adaylarımız, sizlere sesleniyorum. Damlaya damlaya göl olur. Herkesin bu konuda hassas davranacağını biliyorum. Gümüş Spor Kulübümüze maddi ve manevi desteklerinizi yapmanızı bekliyorum." ifadesini kullandı.



Programa İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, İlçe Müftüsü Adem Ayrancı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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