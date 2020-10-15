Gümüşhacıköy'de okullarda fidan dikildi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlatmış olduğu "Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol" etkinliği kapsamında Gümüşhacıköy ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından okullarda fidan dikildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde, yüz yüze eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Gültekin, öğretmenlere salgın sürecinde öğrencilere yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, ziyaret ettiği okullarda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlatmış olduğu "Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol" etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrencilerle birlikte okullarda fidan dikti.