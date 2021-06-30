Gümüşhane'de AK Parti'nin "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi tanıtıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Gümüşhane'de program düzenlendi.

"Kadının emeği, Türkiye'nin istikbali" sloganıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşler Başkanı Fatoş Gürkan katılımcılara hitap etti.

Kadınların Türkiye'de son 20 yılda önemli yol aldığını ifade eden Gürkan, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gürkan, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak 81 ilde yaptıkları bu programlardaki amaçlarının hangi siyasi görüşten olursa olsun kadınlara devletin verdiği destekleri anlatmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki kadın sevgidir, hoşgörüdür, emektir, üretmektir, güçtür, fedakarlıktır. Biz istiyoruz ki tüm kadınlarımız kendisi, evladı, ailesi, ülkesi için hayallerine kavuşsun. Bu programda da biz değil, sizler konuşacaksınız. Biz istiyoruz ki tüm kadınlar güçlü olsun. Türkiye'de devletin kadınlara destek vermediği alan kalmadı. Kadınlarımız artık hem üretmek istiyor hem siyasette hem bürokraside hem eğitimde yani hayatın her alanında yer almak istiyor. Kadınlarımız geleceğe daha güvenle baksın. Artık kadınlarımız son 20 yılda kabuğunu kırdı ve çok güzel şeyler yapıyor."

Programa Gürkan'ın yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, genel merkez kadın kolları yöneticileri, Gümüşhane İl Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, AK Parti yöneticileri ve kadınlar katıldı.