Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor - Son Dakika

Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor

30.10.2020 11:23

Gümüşhane'de çiftçilerin ektiği ve kentte kurulan tesiste işlenen karabuğdaydan çölyak hastaları için glütensiz un üretiliyor.

Gümüşhane'de çiftçilerin ektiği ve kentte kurulan tesiste işlenen karabuğdaydan çölyak hastaları için glütensiz un üretiliyor.

Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesi Esentepe Mahallesi'nde, 2019'da temelleri atılan ve 2 milyon liralık yatırımla bu yıl nisan ayında üretime başlayan tesis, sözleşmeli olarak ektirdiği karabuğdayı çiftçiden alarak işliyor.

Kurulduğu bir yıllık sürede beldedeki 1200 dönüm alanda ekimi yapılan karabuğdaydan 20 ton glütensiz un üretilen tesis, iç piyasada özellikle çölyak hastalarının talebini karşılamaya çalışıyor.

Tesis işletmecileri, ürettikleri glütensiz unu, sosyal medya hesapları ve firmanın web sitesi üzerinden satışa sunuyor.

Tam Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, AA muhabirine, Rusya, Çin ve Ukrayna gibi ülkelerden ithal edilen karabuğdayı ülke içinde üretip işlemek için yola çıktıklarını söyledi.

Gürsoy, 3 ortağıyla Öbektaş beldesinde yaptıkları deneme ekimlerinden olumlu sonuç almalarının ardından tesisi kurduklarını belirterek, Türkiye'de karabuğday alanında çiftçiden tüketiciye kadar tüm süreçleri yöneten bir tesis kurduklarını ifade etti.

Çiftçiye ektirdikleri ürünleri satın alıp işleyerek iç piyasaya sunduklarını ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Gürsoy, "Bu yıl 1200 dönüm alanda çiftçimize sözleşmeli olarak ekim yaptırdık. Hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle mahsulden tam verim sağlayamadık. Dönüm başına ortalama 120 kilogram ürün alabildik." diye konuştu.

Gürsoy, karabuğday bitkisinin öne çıkan en belirgin özelliğinin glüten bulundurmaması olduğuna işaret ederek, karabuğdayın un haline getirilerek çölyak hastaları tarafından kullanıldığını aktardı.

"Diyet yapanlar ve sağlıklı yaşam için bulunmaz bir üründür"

Karabuğdayın lif ve protein oranının yüksek olduğunun altını çizen Gürsoy, "Diyet yapanlar ve sağlıklı yaşam için bulunmaz bir üründür. Glütensiz ürünler sindirim sisteminde tahribat oluşturmuyor." dedi.

Üretimi artırarak tüm taleplere yetişmeyi planladıklarını vurgulayan Gürsoy, şöyle devam etti:

"Fabrikamızda biri gıda mühendisi olmak üzere şu an için 6 kişi çalışıyor. Günlük üretim kapasitemiz, hammadde olduğunda 35 tona ulaşabiliyor. Şu an için hammadde üretiminde istediğimiz seviyede değiliz. Yurt dışından hammadde temin edip üretim yapmak istemiyoruz. Yerli çiftçimizin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yetişmiş ürününü alıp işlemek istediğimiz için şu an o kapasiteye ulaşmadık. Her geçen gün üretimi ve tesisin kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 5 bin dönüm alana karabuğday ektirip yıllık 1000 ton ürünü piyasaya sunmak."

Üretimin artması için çiftçilerin daha fazla alanda ekim yapması gerektiğini ifade eden Gürsoy, karabuğdaya mazot ve gübre desteği verilmediği için çiftçiyi üretim için ikna etmekte zorlandıklarını, karabuğdayın destekleme ve havza destekleri kapsamına alınmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor
Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor
Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor
Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor

Esentepe Mahallesi, Çölyak Hastalığı, Gümüşhane, Öbektaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karabuğdaydan çölyak hastaları için glutensiz un üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

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