Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Okullara Kar Tatili

Gümüşhane'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Gümüşhane Valiliği, il genelinde akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle okulların 31 Aralık günü bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Gümüşhane'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Gümüşhane Valiliği, il genelinde akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle okulların 31 Aralık günü bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Kurumun web sitesinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının ardından 27 ve 28 Aralık günü de il genelinde eğitime ara vermişti. Hafta sonu tatili, yarınki tatil ve Salı günkü yılbaşı resmi tatiliyle birlikte öğrenciler 6 gün tatil yapmış olacak. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:19 Kaynak: İHA

Gümüşhane Valiliği, Aralık, Güncel
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