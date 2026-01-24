Gümüşova'da Genç Adam Evinde Ölü Bulundu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yakabaşı köyünde yaşayan Can Ali Koç'u (25) evinin salonunda hareketsiz bulan kardeşi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Koç'un cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.
