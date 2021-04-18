GÜNDEM / 18 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı ödül törenine katılacak.

(Aydın/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 35. haftası Gaziantep- Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 31. haftasına Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor- Altınordu, İstanbulspor-Menemenspor maçlarıyla devam edilecek.

(Eskişehir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo-Sopron Basket (Macaristan) ve finalinde Perfumerias Avenida (İspanya)-UMMC Ekaterinburg (Rusya) maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen ve Aliağa Petkimspor- Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/15.15/İzmir/17.15) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında 4 maç yapılacak.

8- Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkeklerde 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele verecek.

(Lizbon/12.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Emilia Romagna Grand Prix'si İtalya'da yapılacak.

(Imola/16.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Portekiz Grand Prix'si yapılacak.

(Portimao/15.00)

ÖZEL HABER

1- Devlet ve vatandaşın BES'teki birikimi 172 milyar lirayı aştı

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 159 milyar 396 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi ise 12 milyar 627,5 milyon lirayı buldu

2020 sonundan 9 Nisan'a kadar geçen sürede, toplam fon büyüklüğü 1 milyar 888,7 milyon lira artarken, aynı dönemde 9 bin 207 kişi de emekliler arasına katıldı

BES ve OKS katılımcı fonlarının 121 milyar 29,1 milyon lirası faizli, 30 milyar 362,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor

BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 146 bin 883'e ulaştı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti sunulması şart

Kovid-19'u atlatan kişilerle derinlemesine görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada, katılımcılar, tedavi süreçlerinde sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını, en çok psikolojik destek ve motivasyona ihtiyaç duyduklarını bildirdi

Hastalığın teşhisiyle şok, korku, kaygı ve ölüm düşüncesine yaklaştıklarını belirten katılımcıların yaşadığı ağırlıklı sorunlar, damgalanma, dışlanma, izolasyon oldu

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete:

"Hastaların psikolojik ve sosyal dayanıklılıklarını arttıracak önlemler alınmalı, başta aile üyeleri olmak üzere mesafeli ancak yakın ve ilgili şekilde iletişime devam etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca online ortamlarda da psikososyal destek ve sosyal hizmet uygulamaları sürdürülmelidir"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Türkiye'den Avrupa'ya trenle tır kasası taşımacılığı ilk çeyrekte yüzde 25 arttı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük:

" Tekirdağ, Ömerli ve Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile Anadolu yakasından da tır kasası taşımacılığına başlamayı planlıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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