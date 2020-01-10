Güneş, Sivasspor'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Güneş, Sivasspor'u ziyaret etti - Son Dakika Spor

Güneş, Sivasspor'u ziyaret etti

6 saat önce

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapan Sivasspor'u otelinde ziyaret etti.

Güneş, Sivasspor'u ziyaret etti, System.String[]

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapan Sivasspor'u otelinde ziyaret etti.


Antalya'da sezonun ikinci yarısına hazırlanan takımları kamp yaptıkları otellerde ziyaret eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş ile Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten'in de yer aldığı görüşme yaklaşık yarım saat sürerken Güneş, sezonun ilk yarısında iyi işler yaptıkları ve ligi zirvede tamamladıkları için Çalımbay'ı tebrik etti.


Çalımbay ise A Milli Takım'a EURO 2020'de başarı diledi. - ANTALYA

Şenol Güneş, Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi
Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu Henry Onyekuru sıtma oldu Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri
21:02 Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika Spor
20:56 Bursaspor, Serdar Özkan'ı transfer etti - Son Dakika Spor
20:49 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı - Son Dakika Spor
20:48 Hazırlık maçının ardından - Son Dakika Spor
20:47 flaş! - Son Dakika Spor
19:44 Henry Onyekuru sıtma oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:12:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneş, Sivasspor'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]