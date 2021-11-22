Güney Afrika, Shell'in sismik araştırma faaliyetlerinden endişeli - Son Dakika

Güney Afrika hükümeti, çok uluslu enerji firması Shell'in 1 Aralık'tan itibaren ülke kıyılarında gerçekleştirmeyi planladığı sismik araştırma faaliyetlerinden endişeli olduğunu bildirdi.

Shell'in Güney Afrika kıyılarında Aralık 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri, ülke çapında çevreci sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisini çekiyor.

Sismik arama faaliyetlerinin bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını yok etmesi ve bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığı olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

"Ocean Not Oil" isimli STK tarafından gerçekleştirilen imza kampanyası kapsamında, 22 Kasım sabahı itibarıyla 160 binden fazla Güney Afrikalı, hükümetin bu sismik araştırma faaliyetlerini durdurması için imza verdi.

Artan tepkiler üzerine bugün hükümetten konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Orman ve Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamada, Shell'in Eastern Cape sahillerinde gerçekleştirmeyi planladığı sismik araştırma faaliyetlerinden duyulan endişe dile getirildi.

Açıklamada, araştırma faaliyetlerinin olası çevresel etkilerinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Bununla birlikte Bakanlığın sismik araştırma izni hakkında karar vermeye yetkili olmadığı kaydedilen açıklamada, faaliyetlerin ancak mahkeme kararıyla iptal edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Arama bölgesindeki güçlü akıntılar, akaryakıt sızıntısı durumunda çevre felaketine yol açabilir

Shell firmasının işlettiği "Amazon Warriors" isimli sismik araştırma gemisi dün sabah saatlerinde Cape Town limanına demirledi.

Geminin, Eastern Cape eyaletindeki Morgans Körfezi'nin 20 kilometre açıklarında, 700 ila 3 bin metrede petrol ve doğal gaz araması planlanıyor.

Öte yandan arama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alan, dünyanın en güçlü okyanus akıntılarına sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Güney Afrika Deniz Biyolojik Araştırmaları Derneğinden (SAAMBR) yapılan açıklamada, bu akıntıların gelecekte olası bir akaryakıt sızıntısı durumunda, ciddi bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Shell'den yapılan açıklamada ise firmanın sismik veri toplama konusunda uzun bir deneyime sahip olduğu ve faaliyetler sırasında Ortak Doğa Koruma Komitesinin (JNCC) uluslararası yönergelerine kesinlikle uyulduğu belirtildi.

Açıklamada, faaliyetlerin deniz canlıları ve vahşi yaşam üzerindeki etkilerini en aza indirmek için büyük özen gösterildiği kaydedildi.