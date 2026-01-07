Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar hattında, yarın Erdek'ten saat 11.00, Balıklı'dan saat 12.00 ile 18.00, Avşa'dan saat 13.00 ile 17.00, Ekinlik'ten saat 13.20 ve 16.30, Marmara Adası'ndan saat 16.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada ise saat 08.45'teki Erdek-Avşa-Marmara seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.