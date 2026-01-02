Güney Yemen'de Geçiş Süreci Başladı

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, "Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda" iki yıllık bir geçiş süreci başlattıklarını duyurdu.

Zübeydi, GGK'ye ait "Aden Al-Mustaqila" televizyonundan yaptığı açıklamada, GGK'nin Yemen'in güneyinde güvenlik ve yönetimi üstlenerek "terörizm, kaçakçılık ve kaos ortamının büyük ölçüde sona erdirildiğini" ve bunun "Güney Yemen halkının devletini yeniden kurma hedefi doğrultusunda atılmış sorumlu bir adım" olduğunu ileri sürdü.

Zübeydi, Yemen'in güneyinde düzenlenen kitlesel gösterilerin "halkın birlik, güvenlik, refah ve istikrar taleplerini güçlü biçimde yansıttığını" savundu.

Mevcut siyasi ortaklıkta özellikle güneyde bulunan "risklere" işaret eden Zübeydi, GGK'nin "daha fazla çatışma ve bölünmeyi önlemek için iki yıllık bir geçiş dönemi başlattığını" söyledi.

Zübeydi, uluslararası topluma çağrıda bulunularak "bu süreçte güney ve kuzeydeki taraflar arasında diyaloğun desteklenmesini" istedi.

Geçiş sürecinin sonunda, uluslararası gözlemcilerin katılımıyla, barışçıl ve şeffaf bir halk oylaması yoluyla Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasının öngörüldüğünü söyleyen Zübeydi, geçiş sürecinde devlet kurumları, hükümet ve yerel yönetimlerin, hizmetlerin iyileştirilmesi ve maaşların düzenli ödenmesi için görevlerini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Zübeydi, bu kapsamda, Aden'deki Merkez Bankası aracılığıyla merkezi bir gelir toplama mekanizması oluşturulacağını belirtti.

Geçiş sürecinin bugünden itibaren iki yıl içinde tamamlanacağını savunan Zübeydi, "Güney Yemen Devleti'nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildirinin onaylandığını, bugün ilan edileceğini ve uygulanmasına 2 Ocak 2028 Pazar günü başlanacağını" öne sürdü.

Zübeydi, diyalog çağrılarına yanıt verilmemesi veya Güney Yemen halkı, toprakları ya da güçlerine yönelik herhangi bir askeri saldırı gerçekleşmesi halinde söz konusu bildirinin belirtilen tarihten önce derhal yürürlüğe konulacağını ileri sürdü.

GGK Başkanı Zübeydi ayrıca, tüm siyasi aktörleri "Güney Yemen halkının haklarını güvence altına alacak adil ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm için yapıcı ve sorumlu diyaloğa" davet etti.