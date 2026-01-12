Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

12.01.2026 14:15
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin açıklamasında, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağışlı ve rüzgarlı olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Şanlıurfa çevreleri ile batısında yer alan Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova, Hilvan ve Siverek ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Diyarbakır'ın kuzeybatısında bulunan Ergani, Dicle ve Eğil ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, ilin diğer kesimlerinde ise kar ve karla karışık yağmur görüleceği ifade edildi.

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı etkili olacak

Açıklamada, Diyarbakır'ın yüksek kesimleri ile Batman'ın kuzeyinde yer alan Çermik, Çüngüş, Lice, Kulp, Sason ve Kozluk ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde ise Eruh, Pervari, Uludere ve Beytüşşebap çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşabilir

Meteoroloji, rüzgarın güneydoğulu yönlerden kuvvetli eseceğini vurguladı. Uyarıda, "Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometre/saat'e ulaşabileceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Sel, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kar yağışı beklenen bölgelerde sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır" denilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının önceki güne göre 2-3 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği de bildirildi.

Kaynak: ANKA

