Güngören Tramvay Seferlerinde Aksama (1)
1 saat önce
GÜNGÖREN Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
GÜNGÖREN Mehmet Akif Ersoy
Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu- Güngören
arasındaki İETT
ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul
'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş- Bağcılar
Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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