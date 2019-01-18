Son Dakika Haberleri: Güngören Tramvay Seferlerinde Aksama (1)

Güngören Tramvay Seferlerinde Aksama (1)

1 saat önce

GÜNGÖREN Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Güngören Tramvay Seferlerinde Aksama (1), System.String[]
GÜNGÖREN  Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu- Güngören arasındaki İETT ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

 

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Mehmet Akif Ersoy, Güngören, Güncel
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