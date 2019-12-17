Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95
Galatasaray Sportif 2,37 2,45 -3,27
Ford Otosan 67,50 68,50 -1,46
Beşiktaş Futbol Yat. 2,83 2,87 -1,39
Pegasus 81,60 82,70 -1,33
Eczacıbaşı İlaç 3,68 3,72 -1,08
Ülker Bisküvi 22,06 22,22 -0,72
Coca Cola İçecek 35,96 36,20 -0,66
Global Yat. Holding 4,75 4,78 -0,63
Park Elek.Madencilik 3,03 3,04 -0,33
Kordsa Teknik Tekstil 12,77 12,81 -0,31
Aksa 13,17 13,20 -0,23
Sabancı Holding 9,69 9,71 -0,21
Şok Marketler 9,98 10,00 -0,20
Alarko Holding 5,58 5,59 -0,18
Doğuş Otomotiv 9,84 9,85 -0,10
Koç Holding 20,14 20,16 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Galatasaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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