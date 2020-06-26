Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 6,90 6,28 9,87 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sarkuysan 6,90 6,28 9,87
Global Yatırım Holding 4,00 3,81 4,99
İş Finansal Kiralama 4,21 4,04 4,21
MLP Sağlık 19,17 18,54 3,40
Aksa 7,18 6,95 3,31
Karsan Otomotiv 2,80 2,73 2,56
Torunlar GMYO 3,16 3,09 2,27
Anadolu Efes 20,78 20,32 2,26
Odaş Elektrik 2,33 2,28 2,19
Brisa 12,41 12,15 2,14
Zorlu Enerji 1,91 1,87 2,14
Tat Gıda 9,94 9,74 2,05
Özak GMYO 4,02 3,94 2,03
Doğan Holding 2,01 1,97 2,03
Ford Otosan 71,05 69,65 2,01
Kardemir (D) 3,07 3,01 1,99
Anadolu Grubu Holding 19,56 19,18 1,98
Anadolu Hayat Emeklilik 7,35 7,21 1,94
Petkim 4,30 4,22 1,90
Türk Telekom 8,08 7,93 1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sarkuysan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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