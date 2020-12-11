Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı - Son Dakika

Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı

11.12.2020 14:47

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, muhalefetin girmediği ve boykot ettiği, sadece iktidardaki Gürcü Hayali partisinin milletvekillerinin katıldığı 10'uncu dönem parlamentosunun ilk oturumunun açılışını gerçekleştirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, muhalefetin girmediği ve boykot ettiği, sadece iktidardaki Gürcü Hayali partisinin milletvekillerinin katıldığı 10'uncu dönem parlamentosunun ilk oturumunun açılışını gerçekleştirdi.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan parlamentonun ilk oturumunda konuşan Zurabişvili, yeni parlamentoya başarılar diledi.

Muhalefetin girmediği oturumda konuşan Zurabişvili, ülkede demokrasinin güçlenmesi için siyasi anlaşmazlıkların sokaklarda değil parlamentoda çözülmesi gerektiğini kaydederek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet etti.

Rusya ile diyalog kurma çağrısı

Ülkenin iki bölgesi olan Abhazya ile Güney Osetya'nın Rusya'nın işgali altında olduğunu ifade eden Zurabişvili, muhalefet ile iktidarı söz konusu sorunları çözmeye, birlikte çalışmaya çağırarak şu mesajı verdi:

"İşgale alışamayız ve onu kabul etmeyeceğiz. Her türlü fırsatı kullanmalıyız, sadece durmak bir felaket olur."

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesi için Rusya'yla diyalog kurmanın gerektiğine dikkati çeken Zurabişvili, söz konusu diyalogun başlaması durumunda bu sürece Gürcistan'ın uluslararası ortaklarının da katılması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Kafkasya bölgesindeki son gelişmelere değinen Zurabişvili, söz konusu bölgede yer alan ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesi ve güçlenmesi için bir "Kafkasya Barış Platformu" oluşturulması gerektiğini belirterek, bu yönde Gürcistan'ın aktif adımlar atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Muhalefeti destekleyen bazı gruplar, parlamentonun ilk oturumuna tepki göstererek parlamento binası çevresinde toplandı ve binaya girenlere yönelik çeşitli sloganlar attı.

Muhalefet parlamentoya girmemekte kararlı

Muhalefet ise seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineledi. Seçim barajını geçerek parlamentoya girme hakkını kazanan 9 parti ilk oturuma katılmadı.

Parlamentoda ilk oturum devam ederken aynı zamanda başkent Tiflis'te, Öğrenci Gençler Sarayı'nda bir araya gelen bazı muhalefet partilerinin üyeleri, parlamentoya girmemeye ve seçim listelerini iptal etmeye yönelik ortak protokolü imzaladı.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku 36, Giorgi Vaşadze - Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloku 4, Avrupalı Gürcistan Partisi 5, Vatanseverler İttifakı Partisi 4, Gürcistan İşçi Partisi 1, Aleko Elisaşvili - Vatandaşlar Partisi 2, Kozalak Partisi 4 ve Lelo Partisi de 4 milletvekili ile parlamentoya girme hakkını kazanmıştı.

İktidar tek başına hükümeti kurabilecek

Seçim Komisyonu'nun açıkladığı seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkardı ve böylece tek başına hükümeti kurabilecek.

Hükümet ile muhalefet arasındaki müzakereler devam ediyor

Öte yandan, ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği aracılığıyla hükümet ve muhalefet yetkilileri bir ay önce müzakereleri başlattı ancak hükümet, muhalefet ile görüşmeleri başlatmasına rağmen seçimleri yenilememekte kararlı. Görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerin ardından Gürcistan Parlamentosu'nun sadece tek partiden mi oluşacağı ya da muhalefetin de parlamentoya katılıp katılmayacağı belli olacak.

Yeni hükümet kabinesi önümüzdeki günlerde belli olacak. Gürcistan anayasasına göre, yeni parlamentonun ilk genel otumu düzenledikten sonra mevcut hükümet geçici sayılıyor.

Bugün oturumun sonunda yeni parlamento başkanı seçilecek. Yeni Parlamento Başkanı Gürcü Hayali partisinin aday gösterdiği ve 9'uncu parlamentonun da başkanı olan Arçil Talakvadze olacak.

Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı
Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı
Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı
Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı

Muhalefet, Gürcistan, Hükümet, Gürcü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 10. dönem parlamentosu muhalefetin boykotuna rağmen toplandı - Son Dakika


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