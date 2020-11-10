Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika

Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti

10.11.2020 15:07
Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti, System.String[]

Türkiye Güreş Milli Takımları, üç farklı ülkede katıldıkları uluslararası turnuvalarda 46 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Milli Takımları, üç farklı ülkede katıldıkları uluslararası turnuvalarda 46 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 8 ay uluslararası turnuvalardan uzak kalan güreşçiler, mindere başarılı bir dönüş yaptı.

Milli sporcular, Polonya, Rusya ve Hırvatistan'da düzenlenen turnuvalarda 14 altın, 11 gümüş ve 21 bronz olmak üzere toplam 46 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Başkan Musa Aydın: "Pandemi sürecini iyi geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, milli sporcuların uzun bir aradan sonra uluslararası turnuvalara katıldıklarını belirterek, "Üç turnuvada aldığımız toplam 46 madalya pandemi sürecini son derece başarılı geçirdiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Yasemin Adar'ın önemli rakibi Rus Ekaterina Bukina'yı rahat bir şekilde 9-4 yenerek şampiyon olması ve Cansu Aksoy'un 2016 Rio Olimpiyatları'nda 3. olan Tunuslu Marwa Amri'yi tuşlayarak madalya kazanmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Ayrıca grekoromen 130 kiloda genç güreşçimiz Avrupa, dünya yıldızlar şampiyonu Hamza Bakır'ın büyükler dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi (4-0) yenerek 1. olması da Rıza Kayaalp sonrası için önemliydi. Genç Kerem Kamal'ın da Avrupa şampiyonu rakibini yenerek şampiyon olması güzeldi. Diğer sıkletlerde de önemli sonuçlar aldık. Tabii sakatlıklarından dolayı Taha Akgül, Soner Demirtaş, Buse Tosun ve Elif Jale Yeşilırmak gibi önemli isimlerimiz bu turnuvada yer alamadılar. Onların da kadroda yer almalarıyla Belgrad'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

Başarıda emeği geçen herkesi kutlayan Aydın, "Bir teşekkür de Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na etmek istiyorum. Eğer pandemi sürecinde bizlere bu çalışma ortamını sunmamış olsa bu başarıları elde edemezdik. Türk sporu için gecesini gündüzüne katan Sayın Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika Spor


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