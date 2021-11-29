AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan 3 ilçe için görev değişikliği açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya, Kestel ve Harmancık ilçe teşkilatlarında görev değişikliği kararı alındığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizler siyaseti milletimize hizmet vesilesi olarak görür, zamanı geldiğinde de bayrağı daha ileriye taşınması için bir kardeşimize devrederiz. Hafta sonu itibarıyla Genel Merkezimizin takdiriyle Bursa'da 3 ilçemiz için böyle bir karar alındı. Mudanya, Kestel ve Harmancık ilçelerimizde bir bayrak değişimi gerçekleşecek. Şahsım ve teşkilatım adına Mudanya İlçe Başkanımız Sayın İnci Söğütlü'ye, Kestel İlçe Başkanımız Sayın Sinan Aktaş'a, Harmancık İlçe Başkanımız Sayın Yakup Bayram'a ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar göstermiş oldukları emekleri için her birini yürekten kutluyorum. Görevi devralacak kardeşlerimize de bu kutlu bayrağı daha ileri götürmeleri için başarılar diliyorum."

Ayrıca Gürkan, bu görev değişiminin partilerine ve Bursa'ya hayırlar getirmesini temenni etti.