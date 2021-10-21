Afgan-Türk Maarif Okulu'nda Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Erkek Lisesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla tören düzenlendi.

Veliler, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Direktörlüğü İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Tukur, gençliğin hayatın başlangıcı ve temeli olduğunu ve bu nedenle gençlik yıllarının önem taşıdığını söyledi.

Gençlik dönemde yapılacak girişimlerin bütün hayatı etkileyecek kararlar olduğunu ifade eden Tukur, "Bu nedenle bugünlerin kıymetini bilmeliyiz. Peygamber Efendimizin hayatından örnekler alarak yaşamalıyız" dedi.

Afgan-Türk Maarif Okullarının faaliyetlerinden bahseden Tukur, bu okullarda halkına ve vatanına hizmet edecek bireylerin yetiştirilmesi için çabaladıklarını kaydetti.

Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil Erkek Lisesi Müdürü İbrahim Fatih Güçlü de Hz. Muhammed'in ahlakından ders alınması ve tatbik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lise öğrencilerinin hazırladığı ilahi, şiir, naat, hadis-i şerif ve drama sunumlarıyla devam eden tören Kur'an-ı Kerim hatmiyle sona erdi.