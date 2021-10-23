ALANYA'DA JANDARMADAN LÜKS REZİDANSA UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın lüks rezidansa yaptığı baskında 1 kilo 350 gram metamfetamin, tabanca ve uyuşturucu madde kullannma aparatı ele geçirildi. Bir kişinin gözlına alındığı baskın sonrası evde yapılan arama kameralara yansıdı.

Alanya'nın Mahmutlar mahallesinde bir rezidansta uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 156 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili evde ikamet eden M.O. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kamerayla kayda alınan baskında evin salon bölümündeki dolabın çekmecesinde silah, üst kattaki yatak odasında ise uyarıcı madde, hassas terazi ile uyuşturucu madde kullanma aparatlarının bulunduğu anlar yer aldı.