Antalya'da yüksekten düşen kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağır yaralanan Akbaş, hastanedeki müdahaleye rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akbaş, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Konaklı Mahallesi'nde akrabasına ait iş yerinin çatı katına malzeme almak için çıkan Hüseyin Akbaş (40), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin çatı katından düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

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