Antalya'da yüksekten düşen kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin çatı katından düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'nde akrabasına ait iş yerinin çatı katına malzeme almak için çıkan Hüseyin Akbaş (40), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akbaş, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Akbaş, hastanedeki müdahaleye rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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