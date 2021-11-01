Üye Girişi
"Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" finalistleri belirlendi - Son Dakika

"Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" finalistleri belirlendi

01.11.2021 18:10

Aydın Doğan Vakfı, 2019 yılından başlayarak çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nın çalışma alanını genişleterek, Türkiye'deki çizerler için "Çizgi Roman Ödülü" ve "Çocuk...

Aydın Doğan Vakfı, 2019 yılından başlayarak çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nın çalışma alanını genişleterek, Türkiye'deki çizerler için "Çizgi Roman Ödülü" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü" veriyor.

Bu yıl da 2020 "Çizgi Roman Ödülü" için finalistler, jüri üyeleri Levent Cantek, Latif Demirci, İlban Ertem, Ersin Karabulut, Piyale Madra ve Başak Ürkmez tarafından belirlendi.

"Çizgi Roman Ödülü" adayları arasında Ege Avcı'nın "Bütün Ayazların Ortasında", Emre Orhun'un "Kana Diz Kana" ve Orhan Umut Gökçek'in "Tuş" eseri yer alıyor.

"Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü" jürisinde ise Ercan Akyol, Ilgım Veryeri Alaca, Gülgün Çarkoğlu, Mustafa Delioğlu, Can Göknil, Tan Oral, Emre Senan ve Başak Ürkmez bulunuyor.

Çocuk Kitabı İllüstrasyonu alanında finale kalan 14 eser ise şunlar:

Esin Ersin'in "Ada ile Şanslı'nın Gece Gezmesi", Senta Urgan'ın "Anneannemin Fotoğrafları", Şeyda Ünal'ın "Bir Zamanlar Bir Masal Varmış", Çağrı Odabaşı'nın "Bir Ses", Akın Düzakın'ın "Büyük Sevbeni", Hüseyin Sönmezay'ın "Dönme Dolap", Ece Zeber'in "İlk Sahne Tozu", Fatih Öztürk'ün "Kolka Pankin Brezilya'ya Nasıl Uçtu", Pelin Turgut'un "Mantarların İsyanı", Zeynep Özatalay'ın "Önce Hayal", Elif Yemenici'nin "Pina", Şeyda Ünal'ın "Sihirbaz Kıvrık Bıyık ve Muhteşem Gösterisi", Kübra Teber'in "Tohum Saçan Şapkam", Uğur Altun'un "Yağmur Adam ve En Güzel Dans."

Aydın Doğan Vakfı, Çizgi Roman, Aydın Doğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması' finalistleri belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi 18:10 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar 17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı 17:07 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

Son Dakika Haberleri
17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış
17:35 Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı
17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
17:06 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş
16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı         
17:35
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş         
16:59
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 18:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" finalistleri belirlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement