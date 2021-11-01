"Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" finalistleri belirlendi - Son Dakika

Aydın Doğan Vakfı, 2019 yılından başlayarak çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nın çalışma alanını genişleterek, Türkiye'deki çizerler için "Çizgi Roman Ödülü" ve "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü" veriyor.

Bu yıl da 2020 "Çizgi Roman Ödülü" için finalistler, jüri üyeleri Levent Cantek, Latif Demirci, İlban Ertem, Ersin Karabulut, Piyale Madra ve Başak Ürkmez tarafından belirlendi.

"Çizgi Roman Ödülü" adayları arasında Ege Avcı'nın "Bütün Ayazların Ortasında", Emre Orhun'un "Kana Diz Kana" ve Orhan Umut Gökçek'in "Tuş" eseri yer alıyor.

"Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü" jürisinde ise Ercan Akyol, Ilgım Veryeri Alaca, Gülgün Çarkoğlu, Mustafa Delioğlu, Can Göknil, Tan Oral, Emre Senan ve Başak Ürkmez bulunuyor.

Çocuk Kitabı İllüstrasyonu alanında finale kalan 14 eser ise şunlar:

Esin Ersin'in "Ada ile Şanslı'nın Gece Gezmesi", Senta Urgan'ın "Anneannemin Fotoğrafları", Şeyda Ünal'ın "Bir Zamanlar Bir Masal Varmış", Çağrı Odabaşı'nın "Bir Ses", Akın Düzakın'ın "Büyük Sevbeni", Hüseyin Sönmezay'ın "Dönme Dolap", Ece Zeber'in "İlk Sahne Tozu", Fatih Öztürk'ün "Kolka Pankin Brezilya'ya Nasıl Uçtu", Pelin Turgut'un "Mantarların İsyanı", Zeynep Özatalay'ın "Önce Hayal", Elif Yemenici'nin "Pina", Şeyda Ünal'ın "Sihirbaz Kıvrık Bıyık ve Muhteşem Gösterisi", Kübra Teber'in "Tohum Saçan Şapkam", Uğur Altun'un "Yağmur Adam ve En Güzel Dans."