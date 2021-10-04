Üye Girişi
Başkan Eriş: "Sevimli dostlarımız için 365 gün sevgi ve özveriyle çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Eriş: "Sevimli dostlarımız için 365 gün sevgi ve özveriyle çalışıyoruz"

04.10.2021 15:01
Başkan Eriş:

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Ödemiş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde belediye meclisi üyeleri ve öğrencilerle birlikte incelemelerde bulundu.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin rekor denilebilecek düzeyde çalışmalara imza attığını söyleyen Başkan Eriş, yeni yuvasına kavuşmayı bekleyen sevimli dostlarımız için "Sahiplenelim, sahiplendirelim" çağrısında bulundu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu, Ödemiş Belediye Meclisi üyeleri Nazan Dönmez, Sema Bilgi, Tülin Bozoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kaya Görgülü ile Özel Balböceğim Gündüz Bakımevi öğrencileri katıldı.

Minik öğrenciler, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlarımız için getirdikleri mamaları Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Başkan Eriş daha sonra öğrencilerle birlikte kedi ve köpeklerin yer aldığı padokları gezip incelemelerde bulundu. Başkan Eriş, sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı, yaralı bir hayvan görüldüğünde neler yapılacağı konularında çocuklara bilgiler aktarırken ziyarette renkli görüntüler yaşandı. Hayvanları Koruma Komisyonu üyesi Tülin Bozoğlu, geçtiğimiz yıl Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sahiplendiği ve Aşkım adını verdiği kedisiyle etkinliğe katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile örnek işbirliği

Ödemiş Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ödüllü ve örnek hizmetleriyle sadece Ödemiş için değil Küçük Menderes havzası için önemine vurgu yapan Başkan Mehmet Eriş, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, gezegenimizde bizimle aynı nefesi soluyan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymamız gerektiğini hatırlatıyor. Biz de sadece bugün değil yılın 365 günü bu sevgi ve bilinçle çalışıyor, can dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların tek ihtiyaçları sevgi ve elbette 'Bir kap su, bir kap mama'.

İzmir Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız işbirliği neticesinde Ödemiş'in yanı sıra Beydağ, Kiraz ve Bayındır'dan da kedi ve köpeklerimizi ağırlayan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 5199 sayılı kanun ile belediyemizin yükümlülükleri arasında yer alan sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilenlerin kayıt altına alınması gibi işlemlerde rekor denilebilecek rakamlara ulaştı" dedi.

"İlk 9 ayda 1851 operasyon yapıldı"

2015 yılında 401, 2018 yılında 460, 2019 yılında 332 operasyonun, 2020 yılında 1247 operasyonun gerçekleştirildiği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılın ilk 9 ayında 1851 operasyonun yapıldığını hatırlatan Eriş, "Veteriner İşleri Müdürlüğü personelimiz de İzmir Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bu alandaki sorumluluklarını 365 gün özveri ve sevgiyle yerine getiriyor. Sadece ilk 9 ayda 1851 operasyona imza atan ekiplerimizi kutluyorum. Ekiplerimiz zaman fark etmeksizin zor durumda olan canlarımızın yardımına koşuyor. Tedavileri hijyenik ortamda en iyi şekilde yapılıyor.

Tüm hemşehrilerimizin de aynı sevgiyle can dostlarımızın yanında olacağına, bu alandaki özverili çalışmalarımıza destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Ayrıca barınağımızda çok sayıda can dostumuz yeni yuvasına kavuşmayı bekliyor. Sahiplenelim, sahiplendirelim!" diye konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi, Ödemiş Belediyesi, Rehabilitasyon, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Eriş: 'Sevimli dostlarımız için 365 gün sevgi ve özveriyle çalışıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu 15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar 15:01 Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu 14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
Kullancılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı 14:42 Kullancılarının hevesini kursağında bırakan Konami, özür dilemek zorunda kaldı Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 14:35 Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor 14:29 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
15:05 3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı
15:05 Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu
15:01 Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar
15:00 AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor
14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı         
15:06
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: Sokak bizden sızlanıyor, 'Gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz' diyor         
15:01
Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada Çay tarlasında yaşanan heyelanda bir kişi son anda kaçmayı başardı! O anlar kamerada         
14:55
İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti         
14:49
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü         
14:24
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 15:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Eriş: "Sevimli dostlarımız için 365 gün sevgi ve özveriyle çalışıyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement