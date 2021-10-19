Batman Üniversitesi Teknokent'te fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı - Son Dakika

İnşası süren Batman Üniversitesi Teknokent'te fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, yaptığı açıklamada, Batman Üniversitesi Teknokent'in kendisini geliştirmek isteyen firmalara büyük olanaklar sağlayacağını söyledi.

Teknokentte inşa çalışmalarında sona yaklaşılırken, firmaların da başvuru sürecinin başladığını ifade eden Demir, projenin 2022 yılının başında inşası tamamlanarak, faaliyete başlanmasının beklendiğini aktardı.

Demir, başvuruların başladığına işaret ederek, "Hakem heyetinde iki farklı firmanın projeleri değerlendiriliyor. Bir firmanın değerlendirme süreci tamamlandı. Bir diğerinin de önümüzdeki yakın bir zaman dilimi içerisinde tamamlanmasını hakemlerden gelecek raporlar çerçevesinde bekliyoruz." dedi.

Teknokentin tamamlanmasıyla bölgedeki bütün girişimcilere hitap edeceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"En yakın teknokent Diyarbakır'da. Batman Üniversitesi Teknokent girişimcilere işlemlerini geliştirmeleri konusunda hangi teknolojilerin öncelenmesi gerektiği konusunda yol gösterecek. Batman'da enerji firmaları yoğunlukta. Batman Üniversitesi Teknokent enerji firmalarının yanı sıra eğitim teknolojileri alanında kendilerini geliştirmek isteyen firmalara da büyük olanaklar sağlayacak. Şirketler dışında akademisyenler ve öğrenciler için de önemli imkanlar sağlayacak. Batman Üniversitesi öğrencilerine staj imkanlarından tutun da istihdam imkanları sağlanması açısından da büyük önem taşıyor."