Sinema - Paranormal Hikayeler - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

"Paranormal Hikayeler"

Haftanın bir diğer korku filmi "Paranormal Hikayeler", son bir şov için sahneye çıkan komedyen Brandon'ın, geçmişinden izler taşıyan hikayeleri odağına alıyor.

Caye Casas, Alejandro Damiani, Kheireddine El-Helou, Carlos Goitia, Mat Johns, Damien LeVeck, Vincent Paronnaud, Albert Pinto, Denis Walgenwitz ve Hendryk Witscherkowsky'in birlikte yönettiği serinin son filminin başrollerinde Raymond E. Lee, Clara Kovacic, Ariadna Asturzzi, Cristian Majolo ve Bruno Giacobbe oynuyor.