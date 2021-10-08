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Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık hakim karşısında

08.10.2021 14:08
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık hakim karşısında

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Y. (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Aygün Y'nin anne ve babası ile bazı yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Y. savunmasında, eşinin ailesinin yaşadığı dairenin üst katına taşınmalarının ardından karısıyla sorunlar yaşamaya başladıklarını ileri sürdü.

Eşiyle aralarında yaşanan bir tartışmadan sonra birkaç gün evden ayrıldığını dile getiren sanık, döndüğüne eve alınmadığını iddia etti.

Sorunların devam etmesi üzerine şehir dışına çıktığını aktaran Mehmet Y, "Tekrar dönünce hakkında uzaklaştırma kararı alındığını öğrendim. Karar 6 ay olunca çocuğumu da göremez hale geldim ve görmek istiyordum. Olay günü sabah ailemin evinden çıkarken detaylı temizlik yapılacağını söylediler. Ben de hem bulmasınlar diye ve satmak için silahımı yanıma aldım." diye konuştu.

Eşiyle konuşmak için evinin önüne gittiğini anlatan Mehmet Y, konuştukları sırada eşinin kendisine çocuğu göstermeyeceğini söylediğini ve yüzüne tükürdüğünü iddia ederek bunun üzerine silahını çıkarıp ona ateş ettiğini dile getirdi.

Mehmet Y. pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir olay başımıza nasıl geldi bilmiyorum. Kitap okur, kütüphaneye gider gelirdim. Kötü bir alışkanlığım yoktu. Çok üzgünüm." dedi.

"İnsan hiç yavrusunun anasını öldürür mü?"

Maktulün babası Rafet Y. ise damadının sürekli sorun çıkardığını ve kendilerine küfür ettiğini anlattı.

Defalarca uzaklaştırma kararı almalarına rağmen damadının hiçbirine uymadığını ileri süren baba, "Olay günü 07.10'da kızımı işe uğurladım. Dişimi fırçalarken silah sesi duydum, canım yandı. Dışarı çıktığımda yavrum sırtüstü yerde yatıyordu. Bu katil inşallah bir daha gün ışığını görmez. Torunumu görseniz ayda 4 defa doktora götürüyoruz. İnsan hiç yavrusunun anasını öldürür mü?" ifadelerini kullandı.

Anne Rahime Y. de şikayetçi olduğunu, yaşananlar nedeniyle torununun korku içinde yaşadığını ve mutfağa gidip bir bardak su dahi alamadığını söyledi.

Müşteki avukatı, sanığın anlattıklarının yaşananlarla örtüşmediğini, hakkında birçok dosya olduğunu ve olaydan önce bölgedeki bazı kameraları bozarak hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nisan ayında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işe gitmek için evinden çıkan Aygün Y, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Y. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ne kaçan zanlı, silahıyla bir evin balkonuna çıkıp havaya ateş açarak intihar edeceğini söylemişti. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Silah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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