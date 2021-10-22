Canan Karatay'ı dolandıranlardan büyük vurgun... Yaşlı vatandaşın 9.5 kilo altınını aldılar - Son Dakika

Canan Karatay'ı dolandıranlardan büyük vurgun... Yaşlı vatandaşın 9.5 kilo altınını aldılar

Marmaris ilçesinde 80 yaşındaki vatandaşın 9,5 kilo altınını dolandıran ve aynı zamanda ünlü diyetisyen Canan Karatay'ı da dolandıran şebeke üyeleri Muğla polisinin operasyonu ile yakalandı.

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 80 yaşındaki vatandaşı telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayan ve terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği iddiası ile dolandırıcılık yöntemiyle 9.5 kilo altınını çalan şüpheliler polisin Adana ve Marmaris'te düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ.C'yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı. Dolandırıcılar, yaşlı vatandaşa banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirttiler.

2013 yılında ünlü diyetisyen Canan Kartay'ı 50 bin dolar ve 10 bin TL dolandıran dolandırıcılık şebekesi liderlerinden birisi olan A.Ç ve H.D. Marmaris'e gelerek 80 yaşındaki İ.C.'nin 9,5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı. Aynı dolandırıcılık şebekesinden M.K. ve İ.A'da yine Marmaris'te F.K.K. isimli vatandaşı da 300 bin dolar dolandırmaya çalıştı.

Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası operasyon için düğemeye basılırken, sivil ekipler Adana'da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen M.K ve İ.A ise Marmaris'te gözaltına alındı.

Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.